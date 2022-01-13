Самедов назвал правильным решение пригласить Ещенко в тренерский штаб «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов отреагировал на новость о завершении карьеры защитника Андрея Ещенко и его переходе в тренерский штаб красно-белых.

«Решение не неожиданное, оно нормальное. Андрей — возрастной футболист. У него была отличная карьера. Наверное, он понял, что пришло время ее завершить.

Думаю, Ещенко будет неким связующим звеном между командой и тренерским штабом. Все правильно», — приводит слова Самедова ТАСС.

37-летний Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне он за команду не играл, проведя только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ.