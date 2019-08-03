Смолов поблагодарил фанатов "Локомотива" за поддержку в матче с "Крыльями Советов"

"Локомотив" в гостях обыграл "Крылья Советов" (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России. Форвард железнодорожников Федор Смолов обратился к болельщикам московской команды с благодарностью за поддержку в прошедшей игре.

Смолов забил первый гол в матче с самарским клубом.

– Дорогие болельщики, всем привет. Хочу поздравить вас с победой. Спасибо за поддержку, для "Локомотива" это очень важно. Ждем вас всех 11-го августа, надеюсь, что трибуны будут полные, а мы порадуем вас результатом! – сказал Смолов на видео в Twitter-аккаунте "Локомотива".

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