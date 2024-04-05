Камоцци считает, что Сперцян смог бы заменить Мхитаряна в «Интере»

Итальянский функционер Франко Камоцци назвал футболиста РПЛ, который способен заменить полузащитника Генриха Мхитаряна в «Интере».

«Я уверен, что Сперцян сможет заменить Мхитаряна в «Интере». Это идеальный вариант. У Эдуарда есть все качества, чтобы там преуспеть», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «быков» 23 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до лета 2026 года.