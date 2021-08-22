Смолов объяснил свою высокую результативность на старте сезона РПЛ

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал результат матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:1). В этой встрече форвард оформил дубль.

«Приятно, конечно, забивать голы, помогать команде. Но всего сыграли пять туров, поэтому все только впереди, все только начинается, будем продолжать работать, и я, в том числе, чтобы помогать команде продолжать выигрывать.

Передал ли своей игрой привет Карпину? Я не знаю, наверное, лучше спрашивать у главного тренера сборной. Повторюсь, что я приношу пользу команде, в которой я играю, соответственно — «Локомотиву», а там уже его выбор, кого приглашать в сборную.

С чем связываю такую реализацию? Я думаю, что мы сыгрались как команда, в целом. И схема, наверное, больше нам подходит, в два нападающих. Ну и плюс я могу отметить, что больше работаю, больше уделяю дополнительного внимания после той продолжительной травмы, которая длилась 4 месяца. Изменил немного систему подготовки, тренировок, и думаю, что это приносит плоды.

С Жемалетдиновым готовая связка для сборной? Надеюсь, посмотрим. Но я отметил бы, да, что у нас связка. Достаточно неплохо получается», — цитирует Смолова официальный сайт клуба.

«Локо» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Быки» остались на девятой строчке (6 очков).