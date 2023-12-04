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Сегодня, 22:39

Рахимов рассказал о переломе Тесленко: «Ближе ко второму сбору он может присоединиться к команде»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о переломе защитника казанцев Егора Тесленко.

22-летний защитник получил травму в матче против «Сочи» (2:0) в 15-м туре РПЛ.

«Перелом несерьезным не бывает. Он сам говорит, что это был очень глупый перелом. Если вы помните момент с «Сочи», он подключился в атаку, хотел забить мяч, но до него не дошел. Он дал резкий тормоз от того, что переживал: отсюда и произошел перелом. Он уже прооперирован. Ближе ко второму сбору может начать [тренироваться с командой]. Посмотрим, пока мы не торопим события», — сказал Рахимов на пресс-конференции

Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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