Рахимов рассказал о переломе Тесленко: «Ближе ко второму сбору он может присоединиться к команде»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о переломе защитника казанцев Егора Тесленко.

22-летний защитник получил травму в матче против «Сочи» (2:0) в 15-м туре РПЛ.

«Перелом несерьезным не бывает. Он сам говорит, что это был очень глупый перелом. Если вы помните момент с «Сочи», он подключился в атаку, хотел забить мяч, но до него не дошел. Он дал резкий тормоз от того, что переживал: отсюда и произошел перелом. Он уже прооперирован. Ближе ко второму сбору может начать [тренироваться с командой]. Посмотрим, пока мы не торопим события», — сказал Рахимов на пресс-конференции