СМИ: "Спартак" договорился о трансфере 20-летнего итальянского вратаря

"Спартак" договорился с голкипером молодежной команды "Ромы" Андреа Романьоли о переходе, информирует Sky Sports. Как отмечается, 20-летний итальянец ждет визы, чтобы вылететь в Москву.

Контракт Романьоли с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб "Пистойезе" из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола.

Напомним, что ранее "Спартак" приобрел другого игрока "Ромы" – нападающего Эсекиэля Понсе.

Еременко остался в "Ростове". Глушаков ушел из "Спартака"

Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице