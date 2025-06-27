Смертин: «Я не люблю воду. Не моя стихия. А то бы уже давно поучаствовал в Ironman»

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» объяснил, почему не планирует участвовать в Ironman.

— Я не люблю воду. Не моя стихия. А то бы уже давно поучаствовал в Ironman. Конечно, я бы мог пересилить себя. Ходить в бассейн, наняв тренера, чтобы технику мне поставил. Терпеть, часами бултыхаясь в воде. Но не хочу.

Сейчас палец о палец не ударю, если надо сделать что-то, к чему вообще не лежит душа. Зачем идти против своей воли? Наоборот, нужно заниматься тем, что нравится. Это приносит если не счастье, то как минимум тихую радость. В которой я теперь и пребываю, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».