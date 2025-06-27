Кузьмичев: «Спартак» и «Динамо» интереса к Джикии не проявили. С «Локо» был разговор»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, в интервью «СЭ» рассказал, в какой российский клуб его клиент мог бы перейти этим летом.

— Джикия перешел в турецкий «Антальяспор». Почему выбрали именно этот вариант?

— По сравнению с предложениями из России вариант с «Антальяспором» показался нам более привлекательным.

— В финансовом плане?

— В том числе и в финансовом. Но главное все же не это. Важно, что главный тренер команды Эмре (Эмре Белозоглу, будучи футболистом, провел за сборную Турции более 100 матчей, играл за «Интер, «Атлетико». — Прим. «СЭ») лично общался с Георгием. Это повлияло на наше итоговое решение. Тем не менее история пока еще официально не завершилась.

— Вы про запрет на регистрацию новичков, наложенный ФИФА на турецкий клуб?

— Да. Все верно. Турецкая сторона нас заверила, что все финансовые задолженности с их стороны закрыты. По идее, в ближайшие дни «Антальяспору» разрешат регистрировать новичков, дозаявлять игроков. Хотя, если мы говорим о Турции, тут никогда ни в чем нельзя быть уверенным... Посмотрим. Контракт подписан. Но нужно еще немного подождать, чтобы поставить в этом переходе точку.

— Георгий долго колебался перед принятием решения?

— Даже после разговора с главным тренером команды он слетал в Турцию. Ему показали базу, стадион. Все это произвело на него положительное впечатление. Джикия не принимал решения впопыхах. Все взвесил, обдумал, изучил.

— А из России сколько конкретных предложений было у него этим летом?

— Ну... Скажем так, «Спартак» и «Динамо» точно не были в нем заинтересованы.

— А «Локомотив»?

— Предварительный разговор с «Локомотивом» действительно был. Но, для того чтобы этот трансфер состоялся, клуб должен был совершить определенные действия. Но мы решили не ждать. Не хотелось принимать решение на флажке. Поэтому на первый план вышел турецкий вариант.

— Определенные действия — это продажа защитника-легионера: Монтеса или Ньямси?

— Да, если бы «Локомотив» продал защитника-иностранца, все бы могло сложиться. Знаю, что у клуба были предложения по ряду футболистов. Если бы трансфер на выход состоялся, мы бы переговорили с руководством железнодорожников по возможному переходу Георгия.

— Думаете, смогли бы найти компромисс?

— Да, конечно. Не забывайте, что Георгий — воспитанник «Локо». Могла получиться красивая история: возвращение в родные пенаты. Джикия помог бы клубу, который его воспитал, и сам вышел бы на свой прежний уровень.

— У него нет досады от того, что в итоге сейчас оказался невостребованным в РПЛ?

— Нет. Он очень спокойно, философски воспринимает происходящее. Что есть, то есть. Ну зачем убиваться по какому-то гипотетическому варианту? Раз до конкретного предложения дело не дошло, какой смысл переживать? — сказал Кузьмичев «СЭ».

С сентября 2024 года 31-летний защитник выступал за «Химки». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и не отличался результативными действиями.