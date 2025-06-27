Кузьмичев: «Джикия точно не был самым слабым защитником в «Спартаке»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, в интервью «СЭ» ответил на вопрос, держит ли его клиент обиду на бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— А на Абаскаля, во многом из-за которого ему пришлось покинуть «Спартак», у него тоже нет обиды?

— Время — самый хороший доктор. Конечно, расставание со «Спартаком» положительных эмоций Георгию точно не добавило. Конечно, он переживал. Но что поделать? Георгий — взрослый парень, понимает, что надо двигаться дальше. Почти у всех футболистов карьера проходит волнообразно. Лишь единицы весь свой игровой путь проходят только с одним клубом.

— А вы считаете, что даже сейчас Джикия «Спартаку» бы не помешал?

— Не смогу ответить на ваш вопрос объективно. Но, когда «Спартак» решил не предлагать Георгию новый контракт, я считал, что он не являлся самым слабым защитником в той команде.

— Не слабее Дуарте?

— Ну... Давайте не будем называть конкретные фамилии. Не хочется никого обижать. Тренерам «Спартака» виднее, — сказал Кузьмичев «СЭ».

С сентября 2024 года 31-летний защитник выступал за «Химки». В прошедшем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.