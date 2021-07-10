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«Большая молодец». Слуцкий оценил судейство Пустовойтовой в матче с «Химками»

20:02
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения матча против «Химок» (1:0) на товарищеском турнире, поделился мнением об арбитре встречи Анастасии Пустовойтовой.

— Как вам сегодня судейство? Впервые вашу команду судила девушка.

— В первый раз, потому что женщины пока не обладают правом судить матчи высших мужских лиг. Она очень качественная арбитр. На женском уровне судила все, что только можно. Мне очень нравится ее стиль, что она достаточно много позволяла бороться, не прерывала игру беспрерывно свистками. Она большая молодец.

В следующем матче товарищеского турнира «Рубин» сыграет 14 июля со «Спартаком».

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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