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Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»

10:45
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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По данным «СЭ», после поражения от «Динамо» в 9-м туре РПЛ Леонид Слуцкий, отбывавший дисквалификацию, спустился в подтрибунное помещение ВТБ Арены, чтобы попасть в раздевалку к своей команде.

Тренера и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова отказались пускать сотрудники службы безопасности, ссылаясь на санитарный регламент. Слуцкий и руководитель клуба пришли к игрокам с трибуны, где смотрели матч, в чистую зону и якобы нарушали правила. Также в раздевалку «Рубина» не пустили ещё несколько представителей клуба.

Напомним, матч закончился поражением казанцев со счетом 0:2.

Динамо — Рубин

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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