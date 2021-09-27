Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»

По данным «СЭ», после поражения от «Динамо» в 9-м туре РПЛ Леонид Слуцкий, отбывавший дисквалификацию, спустился в подтрибунное помещение ВТБ Арены, чтобы попасть в раздевалку к своей команде.

Тренера и генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова отказались пускать сотрудники службы безопасности, ссылаясь на санитарный регламент. Слуцкий и руководитель клуба пришли к игрокам с трибуны, где смотрели матч, в чистую зону и якобы нарушали правила. Также в раздевалку «Рубина» не пустили ещё несколько представителей клуба.

Напомним, матч закончился поражением казанцев со счетом 0:2.