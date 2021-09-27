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Коновалов высказался о матче «Ахмата» с «Ростовом»

09:14
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Полузащитник «Ахмата» Игорь Коновалов высказался о матче 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). В этой встрече 25-летний игрок грозненцев реализовал пенальти и забил свой второй мяч в сезоне.

«Такие матчи очень важны. Играли с прямым конкурентом по таблице, поэтому значение этой победы сложно переоценить. Тем более она одержана в гостях. Игра складывалась непросто, «Ростов» — серьезный соперник, большого преимущества не было ни у одной из команд. Нам очень помог гол в начале второго тайма, после которого счет стал 2:0. Оставалось еще много времени до конца матча, но задел в два мяча позволял чувствовать себя уверенно. Нужно было довести дело до победы, что и получилось сделать. Теперь важно хорошо подготовиться к матчу со «Спартаком» в следующем туре», — сказал Коновалов «СЭ».

«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на девятое место. У «Ростова» шесть очков и 15-я позиция.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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