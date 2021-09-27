Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы.

«Дерьмо случается. Всем спасибо, вместе прорвемся», — приводит слова Магкеева пресс-служба клуба в Twitter.

Станислав Магкеев благодарит всех за поддержку ??



Ждём твоего скорейшего восстановления и возвращения на поле, Стас! ?? pic.twitter.com/IMjis1j5BE — «Локомотив» (@fclokomotiv) September 27, 2021

Магкеев покинул поле на носилках в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0). Он получил повреждение на 78-й минуте встречи. Позже у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В «Локомотиве» сообщили, что игроку предстоит оперативное лечение, по итогам которого будет определен срок восстановления.