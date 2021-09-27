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Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы

10:56
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы.

«Дерьмо случается. Всем спасибо, вместе прорвемся», — приводит слова Магкеева пресс-служба клуба в Twitter.

Магкеев покинул поле на носилках в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0). Он получил повреждение на 78-й минуте встречи. Позже у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В «Локомотиве» сообщили, что игроку предстоит оперативное лечение, по итогам которого будет определен срок восстановления.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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