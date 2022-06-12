Слуцкий заявил, что УЕФА обязан решить вопрос легионеров в России до 30 июня

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что УЕФА должен решить вопрос с легионерами в России до конца июня.

«УЕФА до 30 июня обязан принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по Тальби и Абильдгору, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте», — приводит пресс-служба казанцев слова Слуцкого.

В начале марта УЕФА отстранил российские команды и сборные от участия в международных турнирах.

Иностранные футболисты получили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня.