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Слуцкий заявил, что УЕФА обязан решить вопрос легионеров в России до 30 июня

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что УЕФА должен решить вопрос с легионерами в России до конца июня.

«УЕФА до 30 июня обязан принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по Тальби и Абильдгору, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте», — приводит пресс-служба казанцев слова Слуцкого.

В начале марта УЕФА отстранил российские команды и сборные от участия в международных турнирах.

Иностранные футболисты получили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
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Леонид Слуцкий
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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