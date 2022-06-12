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Билялетдинов посоветовал ЦСКА пригласить Игнашевича в тренерский штаб

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что ЦСКА нужно пригласить в тренерский штаб Сергея Игнашевича, который уже набрался необходимого опыта.

«Армейцы что-то чудят. У них ведь есть хорошие специалисты — братья Березуцкие. Куда лучше-то? Наберитесь терпения и дайте им поработать. Игнашевича верните в ЦСКА и сделайте тренерское трио. Великолепное сочетание же будет. Доверие между штабом, полный контакт с игроками. Игнашевич уже и в «Торпедо» шишки набил, сейчас растет в «Балтике». Алексей с Василием тоже на своем тренерском поприще многое испытали. Зачем дергать? Федотова все ждут. Ну пусть ждут», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Игнашевич на данный момент возглавляет «Балтику», а до этого он работал в московском «Торпедо». Сообщалось, что московский клуб может возглавить экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-ignashevicha-vernite-v-tsska-sdelayte-trenerskoe-trio-s-berezutskimi
Ринат Билялетдинов
Сергей Игнашевич
ФК ЦСКА (Москва)
2
6
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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