Билялетдинов посоветовал ЦСКА пригласить Игнашевича в тренерский штаб

Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что ЦСКА нужно пригласить в тренерский штаб Сергея Игнашевича, который уже набрался необходимого опыта.

«Армейцы что-то чудят. У них ведь есть хорошие специалисты — братья Березуцкие. Куда лучше-то? Наберитесь терпения и дайте им поработать. Игнашевича верните в ЦСКА и сделайте тренерское трио. Великолепное сочетание же будет. Доверие между штабом, полный контакт с игроками. Игнашевич уже и в «Торпедо» шишки набил, сейчас растет в «Балтике». Алексей с Василием тоже на своем тренерском поприще многое испытали. Зачем дергать? Федотова все ждут. Ну пусть ждут», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Игнашевич на данный момент возглавляет «Балтику», а до этого он работал в московском «Торпедо». Сообщалось, что московский клуб может возглавить экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов.