Агент рассказал о финальной стадии переговоров по выкупу Щетинина «Ростовом» у «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Как я и говорил, Кирилл начнет сборы с «Ростовом» как игрок этого клуба. Уже практически все подписали», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее о намерении «Ростова» выкупить Щетинина у «Зенита» сообщал «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний футболист дебютировал во взрослом футболе. На его счету 2 гола и одна результативная передача в 12 матчах Тинькофф РПЛ за «Ростов».