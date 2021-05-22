Лидер болельщиков «Локо»: «Хотим, чтобы Семин вновь начал ходить на наши матчи»

Иван Крылов, представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South, рассказал «СЭ» о том, как вчера прошла встреча с руководством клуба.

«В целом, мы конечно довольны итогами встречи с руководством. Потому что ключевой вопрос, из-за которого все это затевалось, решен правильно, положительно. «Локомотив» остается в Черкизово, на своем стадионе. Ситуация развернулась в нужную сторону. В клубе нам сказали, что все последние новости про стадион — это набросы, что никто никуда не собирается переезжать. Следующий сезон мы начинаем в Черкизово и столетие тоже встретим там. Это самая классная, позитивная новость.

Мы договорились, что в течение трех месяцев будут собираться пожелания от болельщиков по улучшению нашего стадиона. Будет создана рабочая группа. Это радует.

По судьбе Мухина мы ответ не получили. Ребята два раза возвращались к этой теме. Плутник сказал, что сделка еще не оформлена, не заключена. Идет разговор по разным трансферам с ЦСКА. Так что не подтвердил нам слова Валерия Филатова о том, что игрок уже перешел в армейскую команду.

У нас сейчас нет общей позиции по Мухину. Никто его не называет Иудой. Рано делать выводы. Нужно дождаться официальных новостей. Понятно, что если из «Локомотива» уходит молодой футболист, то хорошего в этом мало. Странно упускать перспективного игрока…

Руководство клуба нам говорило, что в конце мая появятся приятные новости по поводу сотрудничества с Юрием Палычем Семиным. Сейчас нам опять сказали, что вопрос этот по-прежнему открыт, никто его не закопал. Так что мы ждем развязку.

Болельщики хотели бы видеть, чтобы клуб и Юрий Палыч сотрудничали, пожимали бы друг друг руки, и чтобы Семин вновь приходил на наши игры. В каком качестве он должен вернуться в «Локомотив»? Это уже не моя прерогатива.

После того, как с ним очень странно обошлись, мы с начала нового чемпионата ввели традицию. С 15 по 16 минуту аплодируем во время матча.

«Локомотив» же завоевал с Семиным 16 трофеев. К 14 из них Юрий Палыч приложил руку как главный тренер, к одному как президент и еще к одному как игрок. По-моему, очень хорошее нововведение.

Мы очень рады, что клуб нас услышал и сделал прямую трансляцию встречи, чтобы максимальное количество наших болельщиков смогли все увидеть своими глазами. Это очень правильный шаг», — сказал Крылов.

Юрий Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года, клуб не стал продлевать контракт с тренером. В последнем, 30-м туре чемпионата России-2020/21 74-летний специалист не присутствовал на игре железнодорожников с «Уралом» (1:0). Вместо этого Семин посетил игру «Динамо» — ЦСКА (3:2).

(Виталий Айрапетов)