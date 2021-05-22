Хачатурянц отреагировал на заявление Слуцкого

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал «СЭ» высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который заявил, что арбитр Виталий Мешков не пожал ему руку после заключительного матча сезона.

— И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля, — заявил «СЭ» Хачатурянц. — Особенно арбитры, потому что их главное качество — беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды. Кроме того, тренер представляет клуб, и болельщики могут принять это на свой счёт.

Понимаю, что игроки и тренерский штаб могут быть недовольными решениями судей, но им нужно быть сдержанными в высказываниях и не допускать оскорблений.

(Максим Алланазаров)