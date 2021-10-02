Слуцкий высказался о поражении «Рубина» в матче с «Нижним Новгородом»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).
«Не забили пенальти при счете 0:0. Не реализовали моменты. Не забивая голы, невозможно набирать очки.
Мы сейчас не в том состоянии, чтобы систематически взламывать оборону команды, которая постоянно обороняется. Не хватает нам качества игры», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».
Благодаря победе «Нижний Новгород» обошел «Рубин» в турнирной таблице и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. У команды Леонида Слуцкого также 14 очков, она занимает 8-е место.
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