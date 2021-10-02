Александр Кержаков: «Мне хочется, чтобы футболисты получали удовольствие от того, что играют на самом высоком уровне»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0).
«Хорошая игра ребят. Хорошая самоотдача, хорошая реакция на ошибки. Это настоящая команда. Это основной залог успеха.
За исключением некоторых шероховатостей, сделали все, что намечали. Самое главное, что мы играем в футбол. Что хорошо реагируем на ситуации на футбольном поле. Не всегда получается справляться с волнением, но это объяснимо. Мне хочется, чтобы футболисты получали удовольствие от того, что играют на самом высоком уровне в нашей стране», — сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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