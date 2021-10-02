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«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» на своем поле и потерпел третье поражение подряд

15:55
2 октября. Казань. «Рубин» — «Нижний Новгород». Фото ФК «Нижний Новгород»
2 октября. Казань. «Рубин» — «Нижний Новгород». Фото ФК «Нижний Новгород»
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«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Встреча проходила в Казани. Единственный гол в матче забил полузащитник нижегородцев Николай Калинский, реализовавший пенальти на 61-й минуте. За 11 минут до этого хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия не забил 11-метровый в ворота команды Александра Кержакова.

Благодаря победе «Нижний Новгород» обошел «Рубин» в турнирной таблице и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. У команды Леонида Слуцкого также 14 очков, она занимает 8-е место.

Отметим, что «Рубин» потерпел третье поражение подряд: до этого команда уступила «Зениту» (1:3) и «Динамо» (0:2).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)

Гол: Калинский, 61 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 50 (вратарь)

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Нижегородов (И.Игнатьев, 88), Костюков, Бакаев (Деспотович, 62), Самошников (Кварацхелия, 28), Дрейер, Хван Ин Бом, Тальби, Хакшабанович, Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Ткачук, Калинский, Шарипов, Могилевец (Горбунов, 53), Берковский (Масоэро, 66), Эннин (Балай, 46).

Предупреждение: Козлов, 35.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Матюнин. Чельцов (оба — Москва).

2 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Рубин — Нижний Новгород

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
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Обе забьют - да

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ТБ 2.5

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Ахмат
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Иван Торопцев все материалы автора

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