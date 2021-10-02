«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» на своем поле и потерпел третье поражение подряд

«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Встреча проходила в Казани. Единственный гол в матче забил полузащитник нижегородцев Николай Калинский, реализовавший пенальти на 61-й минуте. За 11 минут до этого хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия не забил 11-метровый в ворота команды Александра Кержакова.

Благодаря победе «Нижний Новгород» обошел «Рубин» в турнирной таблице и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. У команды Леонида Слуцкого также 14 очков, она занимает 8-е место.

Отметим, что «Рубин» потерпел третье поражение подряд: до этого команда уступила «Зениту» (1:3) и «Динамо» (0:2).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)

Гол: Калинский, 61 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Кварацхелия, 50 (вратарь)

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Нижегородов (И.Игнатьев, 88), Костюков, Бакаев (Деспотович, 62), Самошников (Кварацхелия, 28), Дрейер, Хван Ин Бом, Тальби, Хакшабанович, Онугха.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Ткачук, Калинский, Шарипов, Могилевец (Горбунов, 53), Берковский (Масоэро, 66), Эннин (Балай, 46).

Предупреждение: Козлов, 35.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Матюнин. Чельцов (оба — Москва).

2 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».