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«Сочи» — «Тамбов»: все голы матча

20:25
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В матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» принимает «Тамбов».

Счет был открыт на 45+2-й минуте нападающим Антоном Заболотным.

На 55-й минуте полузащитник Сергей Терехов забил второй мяч за «Сочи».

Сочи — Тамбов

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