«Томь» победила «Рубин» в товарищеском матче

«Рубин» проиграл со счетом 2:3 контрольный матч «Томи», который прошел на сборах команд в Турции.

Данная игра изначально не входила в планы казанского клуба. В нем принимали участие те игроки казанской команды, которые выходили в прошедших матчах на замену и не принимали участия в матчах.

Товарищеские матчи. Клубы

«Томь» — «Рубин» — 3:2 (2:1)

Голы: Игнатьев, 6 — с пенальти (0:1). Симонян, 16 (1:1). Симонян, 35 (2:1). Климов, 57 (2:2). Цикаридзе, 73 (3:2).

Нереализованный пенальти: Симонян (Томь), 31 (вратарь)

8 февраля.