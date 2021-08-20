Слуцкий рассказал о состоянии игроков «Рубина» перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об ожиданиях от матча пятого тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

«Не все футболисты восстановились, и для нас эти дополнительные матчи в еврокубках явились тяжелым испытанием. Мы никогда в таком графике не играли. Три последних матча мы провели на очень тяжелом поле. Понятно, что поле одинаково для нас и для соперника. Но разница в том, что мы на нем играем постоянно, а соперник — один раз. Есть сложности в подготовке к «Химкам», но мы их решим. Мы в прошлом году проиграли им дважды, это хорошая команда. Все определять нюансы», — рассказал Слуцкий.

Матч «Химки» — «Рубин» состоится 22 августа на стадионе «Арена Химки». Начало игры — в 20.00 (мск). После четырех туров РПЛ казанцы идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.