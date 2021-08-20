Сын Андрея Тихонова покинул «Химки»
11:17
Защитник «Химок» Михаил Тихонов покидает команду, сообщает пресс-служба клуба.
«Благодарим Мишу за совместную работу! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в Twitter команды.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 22-летний Тихонов выступал в составе «Химок» с 2019 года. В клубе он провел восемь матчей.
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