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Сын Андрея Тихонова покинул «Химки»

11:17
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Защитник «Химок» Михаил Тихонов покидает команду, сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Мишу за совместную работу! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в Twitter команды.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 22-летний Тихонов выступал в составе «Химок» с 2019 года. В клубе он провел восемь матчей.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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