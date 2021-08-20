Сын Андрея Тихонова покинул «Химки»

Защитник «Химок» Михаил Тихонов покидает команду, сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Мишу за совместную работу! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в Twitter команды.

Михаил Тихонов покидает «Химки». Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.



За главную команду красно-чёрных защитник провёл 8 матчей.



Благодарим Мишу за совместную работу! Желаем успехов в дальнейшей карьере ? pic.twitter.com/xm5y71BOil — ФК «Химки» (@fc_khimki) August 20, 2021

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 22-летний Тихонов выступал в составе «Химок» с 2019 года. В клубе он провел восемь матчей.