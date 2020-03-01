Слуцкий рассказал, как травма Тарасова повлияет на игру «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против «Тамбова» в 20-м туре чемпионата России, который пройдет в Нижнем Новгороде.

— Нижний Новгород — хороший город, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». — Много старых и новых зданий, новые микрорайоны. 30-минутная экскурсия по городу пошла во благо. Травма Дмитрия Тарасова? На сборах мы имели обойму игроков, которую наигрывали в стартовый состав. Конечно, травмы не усиливают команду в любом случае. Но у нас было время, чтобы подготовить решения.

Матч 20-го тура Тинькофф — РПЛ «Тамбов» — «Рубин» начнется в 14.00 по московскому времени.