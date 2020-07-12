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Слуцкий пообщался со своим бывшим штабом по ЦСКА

18:28
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА пообщался с тренерским штабом армейцев.

Слуцкий пообщался с Виктором Онопко, с которым работал в ЦСКА. Также Слуцкий тепло встретился с игроками ЦСКА.

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