Слуцкий пообщался со своим бывшим штабом по ЦСКА
18:28
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА пообщался с тренерским штабом армейцев.
Слуцкий пообщался с Виктором Онопко, с которым работал в ЦСКА. Также Слуцкий тепло встретился с игроками ЦСКА.
Слуцкий общается со своим бывшим помощником по ЦСКА Виктором Онопко pic.twitter.com/DUOp2AhXVx— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 12, 2020
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