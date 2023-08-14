КДК проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ» о проверке инцидента с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и журналистом после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Встреча состоялась в субботу, 12 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«По инциденту с Артемом Дзюбой после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», — сказал Григорьянц «СЭ».

Дзюба пропускал игру с самарцами из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После игры один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...».