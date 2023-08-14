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Сегодня, 11:41

КДК проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ» о проверке инцидента с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и журналистом после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Встреча состоялась в субботу, 12 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«По инциденту с Артемом Дзюбой после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент будет в повестке КДК, сообщим об этом завтра», — сказал Григорьянц «СЭ».

Дзюба пропускал игру с самарцами из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После игры один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...».

Артем Дзюба угрожал журналисту после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Артем Дзюба
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
8
6
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
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Оренбург – Краснодар
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12.08 20:00
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ЦСКА – Сочи
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