Слуцкий ответил на вопрос об удалении Абильдгора
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после победы над «Спартаком» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ в Москве (2:0).
— Сильно ли изменится подготовка «Рубина» к «Зениту» после дисквалификаций Абильдгора, Шатова и Бегича? Успеет ли восстановиться Ин Бом?
— Подготовка вряд ли как-то изменится, но у нас большое количество потерь. Я хотел бы уже об этом думать, начиная даже не с завтрашнего, а с послезавтрашнего дня, — цитирует тренера сайт казанцев.
— На сборах в защите наигрывался Зотов, но сегодня вышел Зуев. Почему? Все ли с ним в порядке после столкновения с Мозесом?
— Зотов получил небольшое повреждение в контрольной игре с «Кайратом». Поэтому играл Зуев, который тоже наигрывался в этой позиции. Будет ли готов Зуев и будет ли готов Зотов, я пока не могу сказать.
— Согласны ли с удалением Абильдгора?
— Я не смотрел еще моменты, но в любом случае в такой контактной игре большое количество карточек было предопределено. Согласен я или нет уже не имеет значения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-dovolen-deystviyami-komandy
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