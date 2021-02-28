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Слуцкий ответил на вопрос об удалении Абильдгора

17:30
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после победы над «Спартаком» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ в Москве (2:0).

— Сильно ли изменится подготовка «Рубина» к «Зениту» после дисквалификаций Абильдгора, Шатова и Бегича? Успеет ли восстановиться Ин Бом?

— Подготовка вряд ли как-то изменится, но у нас большое количество потерь. Я хотел бы уже об этом думать, начиная даже не с завтрашнего, а с послезавтрашнего дня, — цитирует тренера сайт казанцев.

— На сборах в защите наигрывался Зотов, но сегодня вышел Зуев. Почему? Все ли с ним в порядке после столкновения с Мозесом?

— Зотов получил небольшое повреждение в контрольной игре с «Кайратом». Поэтому играл Зуев, который тоже наигрывался в этой позиции. Будет ли готов Зуев и будет ли готов Зотов, я пока не могу сказать.

— Согласны ли с удалением Абильдгора?

— Я не смотрел еще моменты, но в любом случае в такой контактной игре большое количество карточек было предопределено. Согласен я или нет уже не имеет значения.

Спартак — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-dovolen-deystviyami-komandy

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