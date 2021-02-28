Александр Соболев: «Мой гол отменили справедливо»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ (0:2). Форвард отметился забитым мячом, который был отменен.
— Как оцените судейство?
— Не хочется никак комментировать судейство.
— Вспомните свой гол. Что там было не так?
— Посмотрел его в раздевалке после игры. Да, там был офсайд полметра примерно. Отменили справедливо.
— Что не так со «Спартаком» после Нового года? Почему он проигрывает?
— В сегодняшнем матче повлияло удаление. Играли вроде бы неплохо, но после удаления все поменялось. Мы вышли, сразу пропустили, и уже с 10 игроками пришлось отыгрываться. Когда у «Рубина» игрока удалили, то они тоже больше обороняться, а потом на контратаках забили второй гол.
— Внутри команды чувствуется, что у Тедеско изменилось поведение после его заявления о контракте?
— Вы по какой игре поняли, что он изменился? Точно такой же тренер, ничего не поменялось. Все то же самое.
— Роман Зобнин извинился за свою карточку?
— Да, извинился перед всеми. В конце тайма и игры. Бывает такое, это эмоции.
(Артем Калинин)
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