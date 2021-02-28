Александр Соболев: «Мой гол отменили справедливо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ (0:2). Форвард отметился забитым мячом, который был отменен.

— Как оцените судейство?

— Не хочется никак комментировать судейство.

— Вспомните свой гол. Что там было не так?

— Посмотрел его в раздевалке после игры. Да, там был офсайд полметра примерно. Отменили справедливо.

— Что не так со «Спартаком» после Нового года? Почему он проигрывает?

— В сегодняшнем матче повлияло удаление. Играли вроде бы неплохо, но после удаления все поменялось. Мы вышли, сразу пропустили, и уже с 10 игроками пришлось отыгрываться. Когда у «Рубина» игрока удалили, то они тоже больше обороняться, а потом на контратаках забили второй гол.

— Внутри команды чувствуется, что у Тедеско изменилось поведение после его заявления о контракте?

— Вы по какой игре поняли, что он изменился? Точно такой же тренер, ничего не поменялось. Все то же самое.

— Роман Зобнин извинился за свою карточку?

— Да, извинился перед всеми. В конце тайма и игры. Бывает такое, это эмоции.

(Артем Калинин)