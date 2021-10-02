Слуцкий объяснил, почему оставил Хвичу и Деспотовича в запасе на матч с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не стал включать полузащитника Хвичу Кварацхелию и нападающего Джордже Деспотовича в стартовый состав на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Тут нет никакой педагогической меры, просто всегда кто-то находится в чуть лучшем состоянии, а кто-то — в чуть худшем. Определяя текущее состояние игроков, мы посчитали, что Хвича и Деспотович должны получить чуть меньше игрового времени, чтобы быть более эффективными.



Футболисты подошли к игре в нормальном состоянии, отработали фактически шестидневный цикл. Есть определенные потери в виде дисквалифицированных игроков, но это было известно еще после игры с «Динамо», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Слуцкий.

Матч «Рубин» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 2 октября, начало встречи — в 14.00 (мск).