Слуцкий объяснил, почему оставил Хвичу и Деспотовича в запасе на матч с «Нижним Новгородом»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не стал включать полузащитника Хвичу Кварацхелию и нападающего Джордже Деспотовича в стартовый состав на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
«Тут нет никакой педагогической меры, просто всегда кто-то находится в чуть лучшем состоянии, а кто-то — в чуть худшем. Определяя текущее состояние игроков, мы посчитали, что Хвича и Деспотович должны получить чуть меньше игрового времени, чтобы быть более эффективными.
Футболисты подошли к игре в нормальном состоянии, отработали фактически шестидневный цикл. Есть определенные потери в виде дисквалифицированных игроков, но это было известно еще после игры с «Динамо», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Слуцкий.
Матч «Рубин» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 2 октября, начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю