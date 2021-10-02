Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мухин отреагировал на сравнения с Вернблумом и рассказал, что в «Локомотиве» его называли «Онопко»

13:47
Теги:

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отреагировал на сравнения с бывшим хавбеком армейцев Понтусом Вернблумом и рассказал о том, что в предыдущей команде, «Локомотиве» его сравнивали с бывшим защитником сборной России Виктором Онопко.

«Как футболист я в игровом плане действительно очень зол на поле. Всегда могу пойти в жесткий стык, ничего не боясь. А в обычной жизни я чаще добрый. Кстати, был очень удивлен, когда Вернблум оставил в соцсетях комментарий после моей стычки с Беришей во время игры с «Ахматом». Он написал «good boy» («хороший пацан» — прим. «СЭ»). Подобные цитаты тоже дают мотивацию. Такой игрок высказался про меня! С кем еще меня сравнивали? Однажды меня назвали Онопко. Чарли, Ведран Чорлука на тренировке «Локомотива». Меня вдруг поставили в защиту, и он постоянно кричал мне «Онопко!». Ту тренировку я провел очень хорошо, так что это было почетное прозвище», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Мухина.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» летом 2021 года. В сезоне-2021/22 19-летний россиянин провел 9 матчей за красно-синих и не отличился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-mukhin-sravneniya-s-wernbloomom-odnazhdy-na-trenirovke-menya-nazvali-onopko/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
«Ледниковый период»: где смотреть и во сколько начало онлайн трансляции нового сезона
Дочь Тутберидзе удаляют из «Википедии» вместе с Акатьевой. За что?
Спаллетти — скамейке «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве»
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры