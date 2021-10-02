Мухин отреагировал на сравнения с Вернблумом и рассказал, что в «Локомотиве» его называли «Онопко»
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отреагировал на сравнения с бывшим хавбеком армейцев Понтусом Вернблумом и рассказал о том, что в предыдущей команде, «Локомотиве» его сравнивали с бывшим защитником сборной России Виктором Онопко.
«Как футболист я в игровом плане действительно очень зол на поле. Всегда могу пойти в жесткий стык, ничего не боясь. А в обычной жизни я чаще добрый. Кстати, был очень удивлен, когда Вернблум оставил в соцсетях комментарий после моей стычки с Беришей во время игры с «Ахматом». Он написал «good boy» («хороший пацан» — прим. «СЭ»). Подобные цитаты тоже дают мотивацию. Такой игрок высказался про меня! С кем еще меня сравнивали? Однажды меня назвали Онопко. Чарли, Ведран Чорлука на тренировке «Локомотива». Меня вдруг поставили в защиту, и он постоянно кричал мне «Онопко!». Ту тренировку я провел очень хорошо, так что это было почетное прозвище», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Мухина.
Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» летом 2021 года. В сезоне-2021/22 19-летний россиянин провел 9 матчей за красно-синих и не отличился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-mukhin-sravneniya-s-wernbloomom-odnazhdy-na-trenirovke-menya-nazvali-onopko/
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