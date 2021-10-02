Александр Мостовой назвал приятными ожидания от матча «Ахмат» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и красно-белыми.
«Ожидания от игры на редкость приятные. «Спартак» совершил маленькое чудо в Неаполе. Забить три мяча многие команды даже в большинстве не смогут. У «Ахмата» есть преимущество небольшое: он никуда не летал, ни с кем не играл. Красно-белые же потратили много сил физических и моральных. Многое зависит от Бакаева, Промеса и Мозеса. Они решают исход. Если они восстановятся, то тогда все будет хорошо. Если нет, то будет трудно. Тем более в Ахмате «Спартак» всегда трудно играет», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится завтра, 3 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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