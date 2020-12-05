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Слуцкий — об игре Медведева с «Локо»: «Есть недовольство вратарями»

16:26
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3) подвел итоги встречи.

— Игра Медведева? Частые замены предопределены тем, что есть недовольство вратарями, которые играют. Если вратари регулярно допускают ошибки, то мы получаем вторых вратарей. Если любой игрок будет регулярно ошибаться, то это не значит, что он получит гарантированное место в старте.

Как накажем Игнатьева за удаления? Согласно положению о штрафах.
Макаров не бьет сразу, а улучшает ситуацию? Это вопросы роста.

(Наталья Юрина)

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