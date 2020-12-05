Слуцкий — об игре Медведева с «Локо»: «Есть недовольство вратарями»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:3) подвел итоги встречи.
— Игра Медведева? Частые замены предопределены тем, что есть недовольство вратарями, которые играют. Если вратари регулярно допускают ошибки, то мы получаем вторых вратарей. Если любой игрок будет регулярно ошибаться, то это не значит, что он получит гарантированное место в старте.
Как накажем Игнатьева за удаления? Согласно положению о штрафах.
Макаров не бьет сразу, а улучшает ситуацию? Это вопросы роста.
(Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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