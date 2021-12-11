Российский футбольный арбитр проведет три матча за три дня. Это рекорд?
Судья из Санкт-Петербурга Андрей Веретешкин завтра установит как минимум личный рекорд — в течение менее 72 часов он проведет третью игру.
В четверг поздно вечером он в составе бригады Кирилла Левникова в роли второго ассистента судил встречу 6-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер» (1:0). Сегодня, 11 декабря, он помогает в качестве первого ассистента Игорю Панину в игре 18-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Арсенал».
Кроме того, его назначили вторым видеоассистентом на матч «Ахмат» — «Химки», который пройдет в воскресенье, 12 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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