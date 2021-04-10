Слуцкий — о победе над «Ростовом»: «Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом» (1:0).
— Матч проходил волнами. То мы, то «Ростов» владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем, — цитирует тренера сайт «Рубина».
— Сегодня не очень заметен был Хвича. Это из-за недостатка мячей, которые ему доставляют, или хорошо справилась оборона?
— Не могу сказать, что он прям не был заметен. Все-таки он много ярких эпизодов все равно сыграл и несколько ударов нанес и ассистировал в нескольких моментах. Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно.
— Считаете ли вы что многочисленные новости о заинтересованности европейских клубов в услугах Хвичи могут мешать ему психологически? Разговаривали ли вы с ним по этому поводу?
— Нет. Я вижу, как он тренируется, работает, поэтому нет смысла в дополнительных разговорах.
— КДК РФС отклонил апелляцию клуба относительно четвертой желтой карточки Зотову. Было ли какое-то объяснение такому решению?
— Я не видел мотивировочную часть, потому что она на самом деле не имеет уже какого-то значения. Я знал, что отклонили, а мотивировочная часть уже не имела значения. Я даже не знаю, есть она у нас в клубе, или нет. Мне это уже было не так интересно. Какой смысл был об этом думать, если я знал, что карточка не отменена.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vse-reshil-odin-epizod-blestyasche-ispolnennyy-yevtichem
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю