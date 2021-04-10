Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

— Матч проходил волнами. То мы, то «Ростов» владели инициативой. В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Алмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем, — цитирует тренера сайт «Рубина».

— Сегодня не очень заметен был Хвича. Это из-за недостатка мячей, которые ему доставляют, или хорошо справилась оборона?

— Не могу сказать, что он прям не был заметен. Все-таки он много ярких эпизодов все равно сыграл и несколько ударов нанес и ассистировал в нескольких моментах. Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно.

— Считаете ли вы что многочисленные новости о заинтересованности европейских клубов в услугах Хвичи могут мешать ему психологически? Разговаривали ли вы с ним по этому поводу?

— Нет. Я вижу, как он тренируется, работает, поэтому нет смысла в дополнительных разговорах.

— КДК РФС отклонил апелляцию клуба относительно четвертой желтой карточки Зотову. Было ли какое-то объяснение такому решению?

— Я не видел мотивировочную часть, потому что она на самом деле не имеет уже какого-то значения. Я знал, что отклонили, а мотивировочная часть уже не имела значения. Я даже не знаю, есть она у нас в клубе, или нет. Мне это уже было не так интересно. Какой смысл был об этом думать, если я знал, что карточка не отменена.