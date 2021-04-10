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Судейство

«Ростов» — «Рубин»: почему судья просил Полоза отойти на два метра от Кварацхелии?

21:25
Станислав Васильев попросил нападающего ростовчан Дмитрия Полоза соблюдать расстояние в два метра. Хвича Кварацхелия собирается ввести мяч из аута. Дмитрий Полоз.
Станислав Васильев попросил нападающего ростовчан Дмитрия Полоза соблюдать расстояние в два метра.
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На 68-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Рубин» (0:1) арбитр Станислав Васильев попросил нападающего ростовчан Дмитрия Полоза соблюдать расстояние в два метра. Что имел в виду судья?

В тот момент Хвича Кварацхелия собирался ввести мяч из аута. А Полоз подошел к нему слишком близко. Это заметил Васильев и напомнил ему о правиле 15 «Вбрасывание мяча». В соответствии с ним все соперники должны находиться на расстоянии не менее двух метров от точки на боковой линии, где будет выполнено вбрасывание.

Хвича Кварацхелия собирается ввести мяч из аута.
Хвича Кварацхелия собирается ввести мяч из аута.
Дмитрий Полоз.
Дмитрий Полоз.

(Александр Бобров)

Ростов — Рубин

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