«Ростов» — «Рубин»: почему судья просил Полоза отойти на два метра от Кварацхелии?
На 68-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Рубин» (0:1) арбитр Станислав Васильев попросил нападающего ростовчан Дмитрия Полоза соблюдать расстояние в два метра. Что имел в виду судья?
В тот момент Хвича Кварацхелия собирался ввести мяч из аута. А Полоз подошел к нему слишком близко. Это заметил Васильев и напомнил ему о правиле 15 «Вбрасывание мяча». В соответствии с ним все соперники должны находиться на расстоянии не менее двух метров от точки на боковой линии, где будет выполнено вбрасывание.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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