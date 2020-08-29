Слуцкий на татарском языке пригласил болельщиков на матч «Рубин» — «Тамбов»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выучил татарский язык, чтобы пригласить болельщиков на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Данное видео опубликовала пресс-служба казанцев на своей странице в Twitter.
«Дорогие болельщики! От всей души поздравляю с Днем республики и Днем города Казань. Приглашаем вас отметить этот праздник вместе с нами. Приходите 30 августа на матч «Рубин» — «Тамбов», нам очень нужна ваша поддержка. Мы — «Рубин», нас не остановить», — сказал Слуцкий.
Матч «Рубин» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 30 августа. Начало — в 18.00 мск.
??Леонид Викторович уже готов к праздничному дню! И даже выучил татарский язык ?— «Рубин» Казань (@fcrk) August 29, 2020
Завтра мы приглашаем всех на Ак Барс Арену, где в 18:00 состоится особенный матч в национальном татарском стиле! До встречи! ?
Билеты на #РубинТамбов
? https://t.co/wyrYrvlXm7 pic.twitter.com/CBc34LfFfK