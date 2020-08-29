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Слуцкий на татарском языке пригласил болельщиков на матч «Рубин» — «Тамбов»

19:10
Леонид Слуцкий. Фото Пресс-служба «Рубина»
Леонид Слуцкий. Фото Пресс-служба «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выучил татарский язык, чтобы пригласить болельщиков на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Данное видео опубликовала пресс-служба казанцев на своей странице в Twitter.

«Дорогие болельщики! От всей души поздравляю с Днем республики и Днем города Казань. Приглашаем вас отметить этот праздник вместе с нами. Приходите 30 августа на матч «Рубин» — «Тамбов», нам очень нужна ваша поддержка. Мы — «Рубин», нас не остановить», — сказал Слуцкий.

Матч «Рубин» — «Тамбов» состоится в воскресенье, 30 августа. Начало — в 18.00 мск.

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