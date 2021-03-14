Слуцкий: «На сто процентов никогда нельзя быть довольным»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:0) остался доволен игрой команды. По его словам, команда играла качественно и с большим преимуществом.

— На сто процентов никогда нельзя быть довольным, но в целом, считаю, что доминировали, играли качественно и с большим преимущестивом, — отметил Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Победа закономерна.

Ключевой эпизод матча? Наверное, второй гол. После него наступила уверенность, что и дальше будем контролировать игру.