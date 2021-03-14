Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий: «На сто процентов никогда нельзя быть довольным»

16:08
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:0) остался доволен игрой команды. По его словам, команда играла качественно и с большим преимуществом.

— На сто процентов никогда нельзя быть довольным, но в целом, считаю, что доминировали, играли качественно и с большим преимущестивом, — отметил Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Победа закономерна.

Ключевой эпизод матча? Наверное, второй гол. После него наступила уверенность, что и дальше будем контролировать игру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир