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Макаров — о голе в ворота «Уфы»: «Постоянно тренируем удары — пришло время реализовывать»

16:05
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о голе, который он забил в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:0).

«Никаких нет секретов. Просто удача на нашей стороне. Постоянно тренируем удары — пришло время реализовывать эти навыки.

Как решился на удар? Ударная позиция была. Мы отрабатывали эти моменты», — сказала Макаров в эфире «Матч Премьер».

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