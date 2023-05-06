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Сегодня, 16:50

Йоканович — о возможной отставке: «Клуб примет решение после чемпионата»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал судейство в матче с «Химками» (1:0) в 26-м туре РПЛ. Два гола московской команды были отменены.

— Как прокомментируете судейство в этом матче?

— Не буду комментировать этот вопрос. Болельщики приходят на футбол, чтобы посмотреть на футбол, а не чтобы он был в режиме стопа. Рефери должны держать игру под контролем. Во главу угла должен ставиться футбол.

— Как реагируете на слухи об уходе?

— Моя цель, когда я приходил сюда, выиграть чемпионат. Я не в курсе об информации, которую сказал Гафин. Клуб примет решение после чемпионата.

— Надеетесь ли вы еще на результаты в этом сезоне или уже начинаете готовиться к следующему?

— У нас будут важные четыре матча. Мы должны хорошо провести оставшуюся часть сезона. Конечно, у нас есть наброски по поводу следующего сезона. Но на данный момент в главе угла стоят встречи против «Ахмата», «Локомотива» и «Оренбурга».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
6
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 8
И К Ж
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