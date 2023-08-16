Скворцов: «Адиев способен работать в топ-клубе РПЛ»

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов поделился мнением о главном тренере национальной команды Магомеде Адиеве.

«У Адиева все есть, чтобы стать тренером топ-клуба РПЛ. Для всех важен результат, а Адиев добился многого и принес достаточно громких побед. Возможно, ему поступали предложения от топ-клубов из России, но мы этого не знаем. Думаю, он способен работать в топ-клубе РПЛ, но пока он с нами в сборной Казахстана», — цитирует Metaratings.ru Скворцова.

Адиев в апреле 2022 года стал главным тренером сборной Казахстана. Ранее он работал в «Тереке», «Ахмате», «Анжи», «Чайке», «Легионе Динамо» и «Шахтере».

На этой неделе появилась информация, что Адиев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ахмата».