Павлюченко: «Если бы меня спрашивали про лучшего тренера России, то я бы назвал Семака»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, кого считает лучшим тренером России.

«Я могу сказать только по окончании сезона, кто лучший тренер России. В прошлом сезоне для меня лучшим был Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Сейчас у нас новый чемпионат, есть показатель: кто больше всех забил мячей — лучший нападающий, чья команда первое место заняла — лучший тренер.

Карпина называют лучшим тренером? Ну, идет какой-то опрос, я не знаю, по каким критериям выбирают. Опрос же у журналистов, тренеров. Для меня лучший тренер тот, кто привел команду к чемпионству. Если бы меня спрашивали, то я бы назвал Семака», — цитирует «РБ Спорт» Павлюченко.