Скопинцев об интересе «Спартака»: «Я счастлив, что остался и играю в «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в беседе с «СЭ» поделился мнением об интересе со стороны «Спартака».

— Из «Спартака» вам звонили?

— Не буду вам ничего раскрывать. Я счастлив, что остался и играю в «Динамо».

— Если бы дошло до конкретики, ты бы задумался? В теории мог представить себя в «Спартаке»?

— В теории — сложно. Я предан «Динамо». Здесь и сейчас показываю свою игру.

— Давай честно: заход от «Спартака» к тебе был?

— Какой-то был, да.

8 августа «Динамо» подписало новое соглашение с 25-летним футболистом до 2027 года.

Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года, его предыдущее соглашение истекало 30 июня 2024-го. В текущем сезоне защитник провел четыре матча в РПЛ.