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Скопинцев об интересе «Спартака»: «Я счастлив, что остался и играю в «Динамо»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в беседе с «СЭ» поделился мнением об интересе со стороны «Спартака».

— Из «Спартака» вам звонили?

— Не буду вам ничего раскрывать. Я счастлив, что остался и играю в «Динамо».

— Если бы дошло до конкретики, ты бы задумался? В теории мог представить себя в «Спартаке»?

— В теории — сложно. Я предан «Динамо». Здесь и сейчас показываю свою игру.

— Давай честно: заход от «Спартака» к тебе был?

— Какой-то был, да.

8 августа «Динамо» подписало новое соглашение с 25-летним футболистом до 2027 года.

Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года, его предыдущее соглашение истекало 30 июня 2024-го. В текущем сезоне защитник провел четыре матча в РПЛ.

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
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 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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