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Скопинцев: «Динамо» скучное? Вы на «Манчестер Юнайтед» посмотрите»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

— Следующий матч против «Спартака», есть желание взять реванш за поражение в кубке?

— Нет, об этом не думаю. На каждую игру серьезный настрой. Вот, например, «Краснодар» был — моя бывшая команда. Давно не выигрывали у них, был сумасшедший настрой. Пока я в «Динамо», не побеждали их, по-моему.

— Генич написал, что раньше матчи с «Динамо» — это было круто, атакующе, драйвово, а теперь такой футбол нам не нужен.

— Константин Генич вообще много говорит. Я по-доброму, мой любимчик.

— Все говорят, что «Динамо» стало скучнее при Йокановиче.

— Сейчас переходной период, мы мобилизуемся в немного другой футбол. Немного такой «Атлетико» Мадрид, но в этом нет ничего плохого. Футбол придет. Слушай, мы идем 5 матчей без поражений. Немало забиваем, если судить по этому отрезку. 1/6 чемпионата нормально прошла, мы в высшей группе турнирной таблицы. Скучные? Вы на «Манчестер Юнайтед» посмотрите.

— Или на «Локомотив».

— Тем более. Вообще все нормально.

— То есть «Динамо» — новый «Атлетико»?

— Давай подождем.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Спартака» (20 августа, 17.30 мск), а «Краснодар» примет у себя «Оренбург» (21 августа, 20.00 мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 0 : 0
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
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