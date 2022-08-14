Скопинцев: «Динамо» скучное? Вы на «Манчестер Юнайтед» посмотрите»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

— Следующий матч против «Спартака», есть желание взять реванш за поражение в кубке?

— Нет, об этом не думаю. На каждую игру серьезный настрой. Вот, например, «Краснодар» был — моя бывшая команда. Давно не выигрывали у них, был сумасшедший настрой. Пока я в «Динамо», не побеждали их, по-моему.

— Генич написал, что раньше матчи с «Динамо» — это было круто, атакующе, драйвово, а теперь такой футбол нам не нужен.

— Константин Генич вообще много говорит. Я по-доброму, мой любимчик.

— Все говорят, что «Динамо» стало скучнее при Йокановиче.

— Сейчас переходной период, мы мобилизуемся в немного другой футбол. Немного такой «Атлетико» Мадрид, но в этом нет ничего плохого. Футбол придет. Слушай, мы идем 5 матчей без поражений. Немало забиваем, если судить по этому отрезку. 1/6 чемпионата нормально прошла, мы в высшей группе турнирной таблицы. Скучные? Вы на «Манчестер Юнайтед» посмотрите.

— Или на «Локомотив».

— Тем более. Вообще все нормально.

— То есть «Динамо» — новый «Атлетико»?

— Давай подождем.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Спартака» (20 августа, 17.30 мск), а «Краснодар» примет у себя «Оренбург» (21 августа, 20.00 мск).