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«Динамо» подписало новый контракт со Скопинцевым до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Скопинцев (слева).
Фото ФК «Динамо».

«Динамо» подписало новый пятилетний контракт с защитником Дмитрием Скопинцевым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/27, сообщает сайт клуба.

Прежний контракт с 25-летним игроком действовал до лета 2024 года.

Дмитрий с 14 лет занимался в академии «Динамо», которую успешно и окончил. На взрослом уровне выступал за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар». В январе 2020 года вернулся в московский клуб и с тех пор забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 73 матчах.

В прошлом сезоне вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата России.

Источник: https://fcdm.ru/news/dmitrii-skopincev-v-dynamo-do-2027-goda
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
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