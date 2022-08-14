Скопинцев прокомментировал ничейный результат «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с корреспондентом с «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).

— Казалось, что могла бы быть и победа. Было много моментов. Почему не получилось реализовать?

— Потому что Сафонов спасал, хорошо играл на ленточке. И наш вратарь справлялся с мячами, поэтому 0:0. Закономерно, они больше владели мячом. Главное — идем без поражений, второй подряд сухарь.

— Ты сегодня всех возил на фланге. Это так подписание контракта воодушевило?

— В том числе. Благодарю клуб. Просто поймал кураж, больше мячей принимал, мы ж партнерами наигрывали, поэтому так получалось.

— Контракт до лета 2027 года. Можно сказать, что ты связываешь свое будущее только с «Динамо» и готов здесь завершить карьеру?

— Да, ближайшее будете. Как говорит наш тренер, нет прошлого, есть настоящие и будущее. Здесь и сейчас «Динамо».

Бело-голубые продлили свою серию без поражений со старта сезона до 5 матчей и занимают пятое место в турнирной таблице с 9 очками. «Краснодар» поднялся на шестую строчку с 8 очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Спартака» (20 августа, 17.30 мск), а «Краснодар» примет «Оренбург» (21 августа, 20.00 мск).