Скончался бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Летом 2025 года сообщалось, что экс-футболист перенес несколько инсультов.

«Федерация футбола Таджикистана с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев.

Мухсин Мухамадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.

Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).