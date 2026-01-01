Скончался бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев
Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни, сообщает Федерация футбола Таджикистана.
Летом 2025 года сообщалось, что экс-футболист перенес несколько инсультов.
«Федерация футбола Таджикистана с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев.
Мухсин Мухамадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.
Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.
Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».
С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).
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