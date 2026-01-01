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1 января, 21:40

Скончался бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мухсин Мухамадиев.
Фото архив «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Летом 2025 года сообщалось, что экс-футболист перенес несколько инсультов.

«Федерация футбола Таджикистана с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев.

Мухсин Мухамадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.

Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь». В 1994 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).

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Мухсин Мухамадиев
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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