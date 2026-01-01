Агент Петреску заявил, что тренер хочет вернуться в Россию

Агент Николае Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, заявил, что его клиент хочет вернуться в Россию.

«Дан Петреску сказал, что Россия — это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать. Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок», — цитирует Пырнэу РИА «Новости».

1 января стало известно, что у тренера обнаружили рак. В настоящий момент он проходит курс химиотерапии.

Петреску в России дважды возглавлял «Кубань» — с 2009 по 2012 годы, а также в 2016 году. Кроме того, с 2012 по 2014 годы он тренировал московское «Динамо».