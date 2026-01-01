«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Мухамадиева

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста команды Мухсина Мухамадиева.

Мухамадиев скончался 1 января. Ему было 59 лет.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича. Светлая память!» — говорится в заявлении.

Мухамадиев выступал за «Спартак» с 1994 по 1995 годы. Он провел 39 матчей и забил 16 голов. Со «Спартаком» футболист выиграл золото и бронзу чемпионата России.

Также Мухамадиев играл за «Памир», московские «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина», в этот период казанская команда дважды стала чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010). В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана (2016, 2017).